Кормье объяснил, почему Стерлинг заслуживает уважения за победу в реванше с Яном
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье объяснил, почему действующий обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг заслуживает уважения после победы в реванше с россиянином Петром Яном, который состоялся на турнире UFC 273 в апреле.
«Что было наиболее впечатляющим, так это то, как Стерлинг изменил всё после того, что Пётр сделал с ним в первый раз. Пётр Ян сбил его с толку в первом бою. Алджамейн упал на колени и таким образом завоевал чемпионский титул.
Алджамейн Стерлинг был расстроен. Его валили, били, и казалось, что его вот-вот остановят. Но он всё перевернул и сделал это за короткое время», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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