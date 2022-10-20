Оливейра критично высказался о праве Махачева на титул, упомянув Хабиба

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра заявил, что не считает россиянина Ислама Махачева заслуженным претендентом на титул, однако, несмотря на это, признал, что он заслуживает уважения.

«Ислам заслуживает уважение, которое получает, однако, как по мне, он должен был подраться с кем-то из топ-5, как это сделал я. А не просто выезжать на чьей-то известности и пропускать очередь, как он это сделал. Очевидно, этот бой состоялся из-за Хабиба», – сказал Оливейра на пресс-конференции.

Напомним, титульный поединок Оливейры и Махачева состоится уже на этих выходных в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 280. В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг проведёт дебютную защиту против соотечественника Ти Джея Диллашоу.