Оливейра ответил на слова Биспинга о борьбе с Хабибом за статус величайшего легковеса

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Чарльз Оливейра прокомментировал недавнее высказывание легенды промоушена Майкла Биспинга, заявившего, что он обойдёт Хабиба Нурмагомедова в гонке за звание величайшего бойца дивизиона в случае, если победит Ислама Махачева на UFC 280.

«Мне действительно приятно, что Майкл Биспинг сказал такое. Это честь. Но всё это остаётся на усмотрение и размышление людей. Что же касается меня, то мне нужно победить. Мы приехали сюда, чтобы творить историю», – сказал Оливейра на пресс-конференции.

Напомним, титульный поединок Оливейры и Махачева состоится уже на этих выходных в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 280. В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг проведёт дебютную защиту против соотечественника Ти Джея Диллашоу.