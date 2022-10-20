Оливейра ответил на слова Биспинга о борьбе с Хабибом за статус величайшего легковеса

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Чарльз Оливейра прокомментировал недавнее высказывание легенды промоушена Майкла Биспинга, заявившего, что он обойдёт Хабиба Нурмагомедова в гонке за звание величайшего бойца дивизиона в случае, если победит Ислама Махачева на UFC 280.
«Мне действительно приятно, что Майкл Биспинг сказал такое. Это честь. Но всё это остаётся на усмотрение и размышление людей. Что же касается меня, то мне нужно победить. Мы приехали сюда, чтобы творить историю», – сказал Оливейра на пресс-конференции.
Напомним, титульный поединок Оливейры и Махачева состоится уже на этих выходных в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 280. В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг проведёт дебютную защиту против соотечественника Ти Джея Диллашоу.
- 20 октября 2022
-
00:59
-
00:34
-
00:06
- 19 октября 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:04
-
22:28
-
22:03
-
21:51
-
20:59
-
20:00
-
19:59
-
19:45
-
19:12
-
19:05
-
18:56
-
17:48
-
17:31
-
16:47
-
16:25
-
16:10
-
15:46
-
15:18
-
14:34
-
14:24
-
14:19
-
14:17
-
14:11
-
14:05
-
14:01
-
14:00
-
13:52
-
13:46
-
13:37
-
13:37