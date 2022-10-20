Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В WBO определят обязательного претендента для Сауля Альвареса 26 ноября

В WBO определят обязательного претендента для Сауля Альвареса 26 ноября
Комментарии

Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за временный титул во втором среднем весе (до 76,2 кг) между британцами Заком Паркером (22-0, 16 KO) и Джоном Райдером (31-5, 17 KO), который состоится 26 ноября в Лондоне (Великобритания).

Победитель станет обязательным претендентом на полноценный пояс, которым на данный момент владеет чемпион мира в четырёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO).

Райдер в феврале одержал крупнейшую победу в карьере, по итогам 12 раундов перебоксировав именитого американского экс-чемпиона Дэниела Джейкобса. Паркер в ноябре минувшего года досрочно остановил малоизвестного соотечественника Маркуса Моррисона.

Новость по теме
Бивол высказался о возможности проведения реванша с Альваресом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022