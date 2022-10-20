«Помолитесь вы за него». Известная хип-хоп исполнительница посвятила трек Петру Яну

Хип-хоп исполнительница Drummatix из Омска выпустила трек под названием «Бойцовская тропа», посвящённый пути российского бойца смешанных единоборств Петра Яна к вершинам мирового спорта. Текст к треку написал фанат Яна Роман Карпенко.
«Пётр прошел серьезный путь, чтобы оказаться там, где он есть. В 15 лет он переехал из маленькой деревни в Омск ради спортивной карьеры в боксе. Он учился в физкультурном университете, работал в охране, дрался на шоу в ночных клубах, чтобы хоть как-то прожить в городе-миллионнике.
Эта песня – дань уважения сибирскому духу, сибирскому характеру нашего спортсмена, который сделал себя своими руками и заслуженно стоит на олимпе мирового спорта», – гласит описание к видео.
В ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) Пётр Ян проведёт бой с Шоном О’Мэлли. Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.
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