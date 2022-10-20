Пётр Ян: О’Мэлли не заслуживает такой шумихи. Я хочу потушить этот хайп

Известный российский боец UFC Пётр Ян высказался о будущем сопернике, американце Шоне О’Мэлли.
«О’Мэлли, безусловно, обладает навыками, но шумихи вокруг него больше, чем он заслуживает. Я хочу потушить этот хайп.
Отношусь к нему серьёзно, но я просто верю в то, что являюсь лучшим бойцом ММА по сравнению с ним. У меня есть всё, что нужно, чтобы дать ему отпор и сломать его. Сомневаюсь, что он сможет противостоять мне.
Прямо сейчас во мне говорит огонь, который движет мною. Есть вещи, которые я хочу доказать самому себе, и, конечно же, мне нужно снова побороться за титул», — сказал Ян на пресс-конференции.
Бой Яна и О’Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.
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