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Пётр Ян: О’Мэлли не заслуживает такой шумихи. Я хочу потушить этот хайп

Пётр Ян: О’Мэлли не заслуживает такой шумихи. Я хочу потушить этот хайп
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Известный российский боец UFC Пётр Ян высказался о будущем сопернике, американце Шоне О’Мэлли.

«О’Мэлли, безусловно, обладает навыками, но шумихи вокруг него больше, чем он заслуживает. Я хочу потушить этот хайп.

Отношусь к нему серьёзно, но я просто верю в то, что являюсь лучшим бойцом ММА по сравнению с ним. У меня есть всё, что нужно, чтобы дать ему отпор и сломать его. Сомневаюсь, что он сможет противостоять мне.

Прямо сейчас во мне говорит огонь, который движет мною. Есть вещи, которые я хочу доказать самому себе, и, конечно же, мне нужно снова побороться за титул», — сказал Ян на пресс-конференции.

Бой Яна и О’Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли:

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