UFC 280. Чарльз Оливейра VS Ислам Махачев: прямая трансляция на большом экране

В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 280, который обещает стать одним из наиболее ярких и значимых в этом году.
UFC 280
В главном бою вечера Ислам Махачев встретится с Чарльзом Оливейрой в борьбе за вакантный титул в лёгком весе. Второй по значимости поединок станет чемпионским в легчайшем весе: за пояс подерутся Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Перед ними в октагон выйдет Пётр Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе подерётся с 13-м номером рейтинга Шоном О’Мэлли.
Посмотреть бой на большом экране можно будет в следующих городах:
• Тюмень, Синема Парк Гудвин
• Челябинск, Синема Парк Горки
• Набережные Челны, Синема Парк Торговый квартал
• Уфа, Синема Парк Галерея
• Волгоград, Синема Парк Европа Сити Молл
• Нижний Новгород, Синема Парк Фантастика
• Екатеринбург, Синема Парк Алатырь
• Вологда, Синема Парк Мармелад
• Белгород, Синема Парк Сити Молл Белгородский
• Саратов, Синема Парк Триумф
• Воронеж, Синема Парк Галерея Чижова
• Москва, Синема Парк Мега Химки
• Москва, Синема Парк Белая Дача
• Москва, Синема Парк Метрополис
• Ульяновск, Синема Парк АкваМолл
• Сургут, Синема Парк Сургут Сити Молл
• Ставрополь, Синема Парк КоSмос
• Тула, Синема Парк Макси
• Зеленоград, Синема Парк Зеленопарк
• Пермь, Синема Парк Кристалл
• Ижевск, Синема Парк Петровский
• Москва, Формула Кино на Кутузовском
• Санкт-Петербург, Формула Кино Сити Молл
• Рязань, Формула Кино Виктория Плаза
• Сочи, КиноОкко Море Молл
• Новосибирск
Билеты можно приобрести на сайте кинотеатров.
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