UFC 280. Чарльз Оливейра VS Ислам Махачев: прямая трансляция на большом экране

В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 280, который обещает стать одним из наиболее ярких и значимых в этом году.

UFC 280

В главном бою вечера Ислам Махачев встретится с Чарльзом Оливейрой в борьбе за вакантный титул в лёгком весе. Второй по значимости поединок станет чемпионским в легчайшем весе: за пояс подерутся Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Перед ними в октагон выйдет Пётр Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе подерётся с 13-м номером рейтинга Шоном О’Мэлли.



Посмотреть бой на большом экране можно будет в следующих городах:



• Тюмень, Синема Парк Гудвин

• Челябинск, Синема Парк Горки

• Набережные Челны, Синема Парк Торговый квартал

• Уфа, Синема Парк Галерея

• Волгоград, Синема Парк Европа Сити Молл

• Нижний Новгород, Синема Парк Фантастика

• Екатеринбург, Синема Парк Алатырь

• Вологда, Синема Парк Мармелад

• Белгород, Синема Парк Сити Молл Белгородский

• Саратов, Синема Парк Триумф

• Воронеж, Синема Парк Галерея Чижова

• Москва, Синема Парк Мега Химки

• Москва, Синема Парк Белая Дача

• Москва, Синема Парк Метрополис

• Ульяновск, Синема Парк АкваМолл

• Сургут, Синема Парк Сургут Сити Молл

• Ставрополь, Синема Парк КоSмос

• Тула, Синема Парк Макси

• Зеленоград, Синема Парк Зеленопарк

• Пермь, Синема Парк Кристалл

• Ижевск, Синема Парк Петровский

• Москва, Формула Кино на Кутузовском

• Санкт-Петербург, Формула Кино Сити Молл

• Рязань, Формула Кино Виктория Плаза

• Сочи, КиноОкко Море Молл

• Новосибирск



Билеты можно приобрести на сайте кинотеатров.