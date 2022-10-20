Брэди: Хабиб уже проигрывал в роли углового, и он проиграет снова в эту субботу

Американский боец ММА Шон Брэди считает, что бразилец Чарльз Оливейра одержит победу в поединке с россиянином Исламом Махачевым на UFC 280.

«Ислам Махачев — это не Хабиб Нурмагомедов, никто из них не Хабиб. Хабиб уже терпел поражения в роли углового, и он проиграет снова в эту субботу. Ребята из команды Хабиба уже проигрывали. Единственный непобеждённый — это сам Хабиб», — сказал Брэди на пресс-конференции.

Напомним, Шон Брэди на UFC 280 встретится с Белалом Мухаммадом.

Поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой за вакантный чемпионский пояс в лёгком весе возглавит турнир, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.