Брэди: Хабиб уже проигрывал в роли углового, и он проиграет снова в эту субботу
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Американский боец ММА Шон Брэди считает, что бразилец Чарльз Оливейра одержит победу в поединке с россиянином Исламом Махачевым на UFC 280.
«Ислам Махачев — это не Хабиб Нурмагомедов, никто из них не Хабиб. Хабиб уже терпел поражения в роли углового, и он проиграет снова в эту субботу. Ребята из команды Хабиба уже проигрывали. Единственный непобеждённый — это сам Хабиб», — сказал Брэди на пресс-конференции.
Напомним, Шон Брэди на UFC 280 встретится с Белалом Мухаммадом.
Поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой за вакантный чемпионский пояс в лёгком весе возглавит турнир, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.
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