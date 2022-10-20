Менеджер Махачева: Оливейра может победить только благодаря лаки-панчу
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Менеджер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева Али Абдель-Азиз уверен в победе своего клиента над бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой 22 октября.
«Я считаю Чарльза отличным бойцом, его поединки бывают захватывающими. В конечном итоге главное — победа. Победит ли Ислам? Я уважаю Оливейру и его команду, но думаю, что Махачев будет доминировать в этом бою. Мне не кажется, что это будет близкий бой. Оливейра может выиграть у Ислама, только если поймает лаки-панчем», — приводит слова Абдель-Азиза ESPN.
Поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой за вакантный чемпионский пояс в лёгком весе возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби.
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