Василевский рассказал про единственный компонент, где Махачев уступает Оливейре

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский считает, что бразилец Чарльз Оливейра имеет преимущество над россиянином Исламом Махачевым только в одном компоненте — в удушающем приёме.
«Думаю, Махачев победит Оливейру. У него больше шансов, он почти во всех аспектах превосходит соперника. Исключение составляют разве что удушающие приёмы, которые Оливейра очень хорошо делает, особенно со спины. Но контроль, физика, переводы, работа в стойке у Махачева лучше», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Напомним, UFC 280 пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Махачева и Оливейры станет главным событием спортивного шоу. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.
Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280:
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