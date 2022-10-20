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Павел Гордеев: Ян должен разобрать О’Мэлли и в борьбе, и в ударке. Он намного выше уровнем

Павел Гордеев: Ян должен разобрать О’Мэлли и в борьбе, и в ударке. Он намного выше уровнем
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Боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев, который является другом Петра Яна, поделился ожиданиями от претендентского поединка с американцем Шоном О’Мэлли в рамках на UFC 280.

«Я надеюсь, что если никаких лаки-панчей не случится, это бои, всякое может случиться, я об этом не думаю, то Петя должен разобрать Шона и в борьбе, и в ударке, он намного выше уровнем. Он готовился к режиму трёхраундового боя, вся подготовка была заточена именно под это. Поэтому Пете не составит труда перестроиться на три раунда, проблем не будет», — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой Яна и О’Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

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