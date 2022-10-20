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Василевский: у Махачева многие спарринги жёстче, чем бои у Оливейры

Василевский: у Махачева многие спарринги жёстче, чем бои у Оливейры
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Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский сравнил стили бойцов Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

«Судя по последнему поединку, Оливейра безрассудно идёт вперёд, зарубается, пропускает много ненужных ударов. Он и в нокдауне был от Гэтжи, как-то бездумно шёл в рубку. Махачев же дерётся сдержанно, более рационально и продуманно. Он не будет рисковать — это сто процентов, не будет размениваться. Ислам будет лучше в стойке, но будет только прессинговать, после чего будет переводить соперника за счёт школы самбо. После чего будет контролировать сверху и забирать раунд за раундом. Думаю, будет победа судейским решением.

У Оливейры опыта, конечно, больше, но у Махачева была богатая любительская карьера. К тому же Ислам тренируется в Дагестане, думаю, у него многие спарринги жёстче, чем бои у Оливейры. Не думаю, что тут сыграет недостаток опыта», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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