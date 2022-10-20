«Это будет доминирование, избиение». Василевский — про бой Яна и О'Мэлли

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Петром Яном и британцем Шоном О'Мэлли.
«Всё будет зависеть от того, какой будет Ян. Если это будет Пётр образца начала карьеры в UFC или даже выступлений в АСВ, тогда у О'Мэлли нет никаких шансов совсем. Потому что Ян когда в таком диком тонусе, его остановить не сможет никто.
А если Пётр будет драться так же, как со Стерлингом, то есть сдерживать себя, не раскрываться на полную, тогда у Шона будут шансы. Поэтому всё зависит от того, каким Ян выйдет. Если это будет Пётр, который стал чемпионом UFC, это будет доминирование и избиение. Ян победит техническим нокаутом во втором-третьем раунде», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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15:55Харитонов: Ян должен побеждать О’Мэлли Эксклюзив
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