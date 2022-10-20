Друг Петра Яна поделился ожиданиями от боя Махачева и Оливейры на UFC 280

Боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев, который является другом Петра Яна, поделился ожиданиями от титульного поединка Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой на UFC 280



«Будем болеть за Ислама! В чемпионском бою будет очень важна ментальная составляющая и психология. Главное, чтобы Махачев справился с грузом ответственности, который на него лёг. Кроме того, я не понимаю, почему Оливейру так быстро все списали со счетов. Он очень опасен, всегда ищет финиш, а Ислам очень осторожен. Главное, чтобы Ислам сильно не зажимался, потому что так можно поймать много лишних ударов. Нужно, чтобы он дрался, как обычно дерётся. Тогда всё будет хорошо. Если Ислам раскроется и покажет свой уровень. Но ещё раз хочется повторить, что в чемпионских боях очень важна психология», — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.