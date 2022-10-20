Сергей Харитонов: шансы Махачева и Оливейры на титул равны

Именитый российский ветеран MMA Сергей Харитонов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой состоится на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.



«Приковано к этому всё внимание сейчас. Хороший бой, тем более поединок принципиальный. Равные шансы. Если бы бились в Америке, было бы 60 на 40 в пользу Оливейры. В Дубае – 60 на 40 в пользу Махачева», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, UFC 280 пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Махачева и Оливейры станет главным событием спортивного шоу. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280: