Сергей Харитонов: шансы Махачева и Оливейры на титул равны

Именитый российский ветеран MMA Сергей Харитонов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой состоится на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.
«Приковано к этому всё внимание сейчас. Хороший бой, тем более поединок принципиальный. Равные шансы. Если бы бились в Америке, было бы 60 на 40 в пользу Оливейры. В Дубае – 60 на 40 в пользу Махачева», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, UFC 280 пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Махачева и Оливейры станет главным событием спортивного шоу. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.
Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280:
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