Харитонов: Ян должен побеждать О’Мэлли
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Именитый российский ветеран MMA Сергей Харитонов высказался о предстоящем поединке между бойцами легчайшего веса (до 61 кг) UFC Петром Яном и Шоном О’Мэлли, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) уже на этих выходных и станет частью турнира UFC 280.
«Ян должен побеждать в этом бою. Думаю, что Шон не доставит ему особенных проблем», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Бой Яна и О’Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.
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15:55Харитонов: Ян должен побеждать О’Мэлли Эксклюзив
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