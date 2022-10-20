Харитонов: Ян должен побеждать О’Мэлли

Именитый российский ветеран MMA Сергей Харитонов высказался о предстоящем поединке между бойцами легчайшего веса (до 61 кг) UFC Петром Яном и Шоном О’Мэлли, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) уже на этих выходных и станет частью турнира UFC 280.



«Ян должен побеждать в этом бою. Думаю, что Шон не доставит ему особенных проблем», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой Яна и О’Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли: