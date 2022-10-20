Кормье: для Махачева наступает момент, когда он выйдет из тени Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой и оценил важность возможной победы российского бойца.



«Это действительно большой бой. Сложный для обоих соперников. Махачев доминировал над своими оппонентами. И его противостояние с бойцом, в которого так верят фанаты, сразу становится интересным. Оливейра — именно такой боец. Он побил всех, перейдя в лёгкий вес, и был отличным чемпионом этого дивизиона. Это большая возможность для Ислама, чтобы проявить себя. Это именно тот момент, когда он наконец выйдет из тени Хабиба. Всё это время он больше был известен как друг и тренировочный партнёр Нурмагомедова. Теперь пришло время выйти и стать чемпионом», — цитирует Кормье MMA.Metaratings.



Титульный бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры состоится 22 октября на турнире UFC 280.