Гамрот рассказал, как он закончит бой с Дариушем

Польский боец UFC Матеуш Гамрот высказался по поводу предстоящего поединка с Бенеилом Дариушем.

«Бенеил хорош во всём. Он очень разносторонний боец, крепкий и большой, отлично прессингует в стойке и наносит тяжёлые удары ногами. Но я – борец и джиу-джитсу у меня в ДНК, так что мы встретимся в партере, и я уверен, что финиширую его там.



Очень рад возможности подраться с Дариушем, он один из лучших бойцов в дивизионе. Сейчас он шестой в рейтинге, и если я побью его в субботу вечером, то войду в пятёрку лучших», — сказал Гамрот на пресс-конференции.

Напомним, бой пройдёт на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.

Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, единогласным решением судей победив Тони Фергюсона.



Матеуш Гамрот свой последний бой проводил на турнире UFC Вегас 57 в ночь с 25 на 26 июня. Его соперником был представитель России Арман Царукян. Поединок завершился победой Гамрота единогласным решением судей.