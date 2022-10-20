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Махачев: Хабиб — плохой игрок в футбол. Моя команда всегда побеждает

Махачев: Хабиб — плохой игрок в футбол. Моя команда всегда побеждает
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал о том, что его друг и товарищ по команде Хабиб Нурмагомедов плохо играет в футбол.

«Мы всегда играем в баскетбол или футбол. Хабиб знает больше о футболе, но сам плохой игрок. Сейчас он очень тяжёлый, и моя команда всегда побеждает», — сказал Махачев на пресс-конференции UFC 280.

Напомним, UFC 280 пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Махачева и Оливейры станет главным событием спортивного шоу. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280:

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