Дастин Порье сделал прогноз на бой Махачев — Оливейра

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендует на титул чемпиона UFC в лёгком весе Дастин Порье сказал, кто, по его мнению, станет победителем боя Ислам Махачев — Чарльз Оливейра.



Один из фанатов спросил Порье в «Твиттере», что он думает о предстоящем титульном поединке в лёгкой весовой категории.



«Я думаю, Чарльз», — написал Порье в ответ.



Порье в своём последнем поединке встречался с Чарльзом Оливейрой, но проиграл бразильцу удушающим приёмом. При этом Дастин остаётся на втором месте в рейтинге своего дивизиона. На турнире UFC 281 в ноябре Порье проведёт бой с Майклом Чендлером.



Титульный поединок Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.