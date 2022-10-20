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Дастин Порье сделал прогноз на бой Махачев — Оливейра

Дастин Порье сделал прогноз на бой Махачев — Оливейра
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Американский боец смешанных единоборств, экс-претендует на титул чемпиона UFC в лёгком весе Дастин Порье сказал, кто, по его мнению, станет победителем боя Ислам МахачевЧарльз Оливейра.

Один из фанатов спросил Порье в «Твиттере», что он думает о предстоящем титульном поединке в лёгкой весовой категории.

«Я думаю, Чарльз», — написал Порье в ответ.

Порье в своём последнем поединке встречался с Чарльзом Оливейрой, но проиграл бразильцу удушающим приёмом. При этом Дастин остаётся на втором месте в рейтинге своего дивизиона. На турнире UFC 281 в ноябре Порье проведёт бой с Майклом Чендлером.

Титульный поединок Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE
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