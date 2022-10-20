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Мокаев высказался о Шоне О'Мэлли

Мокаев высказался о Шоне О'Мэлли
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22-летний британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев (8-0), выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись об американце Шоне О'Мэлли.

«Шон О'Мэлли — классный парень! Желаю ему всего наилучшего! Раньше я думал о нём по-другому!»

И Мокаев, и О'Мэлли выступят на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоится в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени. Мухаммад сразится с представителем Канады Малкольмом Гордоном. А О'Мэлли проведёт поединок с россиянином Петром Яном. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли:

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