Мокаев высказался о Шоне О'Мэлли

22-летний британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев (8-0), выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись об американце Шоне О'Мэлли.



«Шон О'Мэлли — классный парень! Желаю ему всего наилучшего! Раньше я думал о нём по-другому!»



И Мокаев, и О'Мэлли выступят на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоится в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени. Мухаммад сразится с представителем Канады Малкольмом Гордоном. А О'Мэлли проведёт поединок с россиянином Петром Яном. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли: