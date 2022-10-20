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Махачев отреагировал на желание Оливейры подраться с Хабибом

Махачев отреагировал на желание Оливейры подраться с Хабибом
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Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, прокомментировал готовность бразильца Чарльза Оливейры провести поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ранее Оливейра заявлял, что готов встретиться с Хабибом после своей победы над Махачевым.

«Ему повезло, что Хабиб завершил карьеру», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, бой Махачева и Оливейры состоится на UFC 280. Турнир пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Ислама и Чарльза станет главным событием спортивного шоу. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:

UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE
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