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Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 22 октября мск, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном бою которого сразятся Ислам Махачев, представляющий Россию, и Чарльз Оливейра из Бразилии. Бойцы поспорят за чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

Текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу проведёт «Чемпионат». В России бой Махачева и Оливейры в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция основного карда стартует приблизительно в 21:00 мск. А сам бой между Махачевым и Оливейрой зрители смогут увидеть не ранее 23:00 мск.

В преддверии противостояния Ислам заявлял, что намерен финишировать Чарльза в партере. Уверен в своей победе и Оливейра.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280:

UFC 280: Махачев — Оливейра. Бразилец сделал вес! Бою века быть!!! UFC 280: Махачев — Оливейра. Бразилец сделал вес! Бою века быть!!!
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