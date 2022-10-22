Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 22 октября мск, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном бою которого сразятся Ислам Махачев, представляющий Россию, и Чарльз Оливейра из Бразилии. Бойцы поспорят за чемпионский пояс UFC в лёгком весе.
Текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу проведёт «Чемпионат». В России бой Махачева и Оливейры в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция основного карда стартует приблизительно в 21:00 мск. А сам бой между Махачевым и Оливейрой зрители смогут увидеть не ранее 23:00 мск.
В преддверии противостояния Ислам заявлял, что намерен финишировать Чарльза в партере. Уверен в своей победе и Оливейра.
Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280:
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