Менеджер Махачева назвал самую большую ошибку, допущенную командой Оливейры

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева Али Абдель-Азиз назвал ошибкой решение команды бразильца Чарльза Оливейры пригласить в тренировочный лагерь бойца тренера по борьбе.



«Мне кажется, что самая большая ошибка, которую они совершили, заключается в том, что они наняли тренера по борьбе. Хочешь бороться? Что ж, давай поборемся», — сказал Абдель-Азиз на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, бой Махачева и Оливейры состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Турнир пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Ислама и Чарльза станет главным событием спортивного шоу.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280: