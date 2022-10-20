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Менеджер Махачева назвал самую большую ошибку, допущенную командой Оливейры

Менеджер Махачева назвал самую большую ошибку, допущенную командой Оливейры
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Менеджер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева Али Абдель-Азиз назвал ошибкой решение команды бразильца Чарльза Оливейры пригласить в тренировочный лагерь бойца тренера по борьбе.

«Мне кажется, что самая большая ошибка, которую они совершили, заключается в том, что они наняли тренера по борьбе. Хочешь бороться? Что ж, давай поборемся», — сказал Абдель-Азиз на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, бой Махачева и Оливейры состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Турнир пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Ислама и Чарльза станет главным событием спортивного шоу.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280:

UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE
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