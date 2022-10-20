Мухаммад Мокаев: с ума сойти, как все бойцы на UFC 280 поддерживают меня!

Британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев (8-0), выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) промоушена UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что получает поддержку со стороны многих бойцов, которые выступят на предстоящем турнире UFC 280.



«С ума сойти, как все бойцы на UFC 280 поддерживают меня! Спасибо всем за добрые слова и помощь», — написал Мокаев.

Напомним, UFC 280 состоится в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени. Мухаммад встретится с канадцем Малкольмом Гордоном. На турнире будет проведено множество статусных поединков. В главном карде сразятся россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра, в соглавном бою встретятся американцы Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. А в третьем по значимости противостоянии сразятся Пётр Ян из России и Шон О’Мэлли из США.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280: