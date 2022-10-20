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Ян толкнул О’Мэлли во время дуэли взглядов. Видео

Ян толкнул О’Мэлли во время дуэли взглядов. Видео
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В Абу-Даби (ОАЭ), где пройдёт турнир UFC 280, состоялась официальная церемония дуэли взглядов участников спортивного шоу. Россиянин Пётр Ян во время процедуры толкнул своего соперника из США Шона О’Мэлли. Обоих тут же увели по разным сторонам.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.

UFC 280 состоится в ночь с 22 на 23 октября мск. Поединок Яна и О’Мэлли будет проведён в главном карде спортивного мероприятия и станет третьим по значимости. Главный бой турнира проведут россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра. В соглавном бою сразятся американцы Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE
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