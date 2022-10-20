Пётр Ян в грубой форме высказался об О’Мэлли перед очным боем на UFC 280
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Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян в резкой форме высказался в адрес будущего соперника, представителя США Шона О’Мэлли. Соответствующее высказывание Ян сделал во время официальной пресс-конференции UFC. Пётр и Шон сразятся на UFC 280.
«Просто посмотрите на него, он как шлюха на обочине дороги», — приводит слова Яна MMA Fighting.
Напомним, UFC 280 состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Петра и Шона пройдёт в рамках главного карда и станет третьим по значимости на турнире. В главном бою сразятся Ислам Махачев из России и Чарльз Оливейра из Бразилии. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.
Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли:
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