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Пётр Ян в грубой форме высказался об О’Мэлли перед очным боем на UFC 280

Пётр Ян в грубой форме высказался об О’Мэлли перед очным боем на UFC 280
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Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян в резкой форме высказался в адрес будущего соперника, представителя США Шона О’Мэлли. Соответствующее высказывание Ян сделал во время официальной пресс-конференции UFC. Пётр и Шон сразятся на UFC 280.

«Просто посмотрите на него, он как шлюха на обочине дороги», — приводит слова Яна MMA Fighting.

Напомним, UFC 280 состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Петра и Шона пройдёт в рамках главного карда и станет третьим по значимости на турнире. В главном бою сразятся Ислам Махачев из России и Чарльз Оливейра из Бразилии. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли:

UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE
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