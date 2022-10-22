Онлайн-трансляция боя Махачев — Оливейра начнётся примерно в 23:00 мск

Сегодня, 22 октября мск, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном бою которого встретятся россиянин Ислам Махачев и Чарльз Оливейра, представляющий Бразилию. На кону будет чемпионский пояс UFC в лёгком весе.
Текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу проведёт «Чемпионат». В Российской Федерации поединок Ислама и Чарльза в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция основного карда начнётся ориентировочно в 21:00 мск. А сам бой между Махачевым и Оливейрой зрители смогут увидеть не ранее 23:00 мск.
Отметим также второй по значимости поединок, который проведут два американца, Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. А в третьем по значимости противостоянии сразятся россиянин Пётр Ян и Шон О’Мэлли из США.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
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