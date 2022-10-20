Ян прокомментировал свой толчок О’Мэлли на дуэли взглядов

Российский боец UFC Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о том, что толкнул будущего соперника, американца Шона О’Мэлли. Инцидент случился во время дуэли взглядов перед UFC 280. Обоих тут же увели по разным сторонам.



«Не надо так смотреть! Обстановка накаляется!» — написал Ян, добавив видео инцидента.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.

UFC 280 пройдёт в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени. Поединок Яна и О’Мэлли будет проведён в главном карде спортивного мероприятия и станет третьим по значимости. В главном бою турнира зрители увидят противостояние россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.