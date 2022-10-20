Фьюри иронично отреагировал на отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) прокомментировал новость об отставке Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании. Трасс объявила об отставке на 45-й день своего премьерства. Это случилось сегодня, 20 октября.



«Она ушла в отставку? Правда? Что ж, всё это было так же непродолжительно, как новость о завершении карьеры Тайсоном Фьюри», — приводит слова Фьюри в своих соцсетях журналист Майкл Бенсон.



Ранее стало известно, что Фьюри проведёт бой с соотечественником Дереком Чисорой 3 декабря. Поединок состоится в Лондоне. Напомним, после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск, Фьюри объявил о завершении карьеры. 9 августа он заявил о возобновлении карьеры, а также сообщил о смене тренера. А немного позже, в день своего 34-летия 12 августа, рассказал, что всё-таки завершает карьеру. Но потом дал понять, что ему интересен бой с Усиком и завершать карьеру он не станет.

Пьяный Тайсон Фьюри во Франции пинает машину такси: