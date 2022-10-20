Мокаев встретился с Хасбиком и охарактеризовал его двумя словами. Фото
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Боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев (8-0), выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с популярным дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.
«Маленький зверь в доме», — подписал фотографию с Хасбиком Мокаев.
Фото: Из личного архива Мухаммада Мокаева
Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре нынешнего года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC. 13 октября Хасбулла подтвердил контракт с американским промоушеном.
Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски:
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