Хабиб отреагировал на то, как множество фанатов скандирует его имя

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, прокомментировав, как множество фанатов выкрикивает его имя во время официальных мероприятий турнира по смешанным единоборствам UFC 280: десятки, если не сотни человек скандировали «Хабиб-Хабиб».



«Народ до сих пор меня помнит», — написал бывший чемпион из России.



Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов праздновал победу в противостоянии с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После поединка прославленный боец объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу: