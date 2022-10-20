Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Обидчик Алексея Олейника покинул UFC

Обидчик Алексея Олейника покинул UFC
Комментарии

39-летний шведский боец ММА Илир Латифи покинул американский промоушен UFC. Об этом сообщается в соцсетях UFC Roster Watch. Кроме того, отмечается, что лигу покинул 36-летний американец Бобби Грин.

Напомним, Латифи в ночь на 2 октября мск в предварительном карде турнира UFC Вегас 61 сражался с представителем России Алексеем Олейником. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей добыл шведский боец.

Грин в последнем поединке также встречался с бойцом из Российской Федерации. На турнире UFC Fight Night 202 американцу противостоял Ислам Махачев. Победу в этом бою, добытую техническим нокаутом в первом раунде, одержал Махачев.

Ислам Махачев показал ударную тренировку перед боем с Грином:

Не тот боец завершил карьеру. Олейник выглядел никаким против шведского середняка Не тот боец завершил карьеру. Олейник выглядел никаким против шведского середняка
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022