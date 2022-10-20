Обидчик Алексея Олейника покинул UFC

39-летний шведский боец ММА Илир Латифи покинул американский промоушен UFC. Об этом сообщается в соцсетях UFC Roster Watch. Кроме того, отмечается, что лигу покинул 36-летний американец Бобби Грин.



Напомним, Латифи в ночь на 2 октября мск в предварительном карде турнира UFC Вегас 61 сражался с представителем России Алексеем Олейником. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей добыл шведский боец.



Грин в последнем поединке также встречался с бойцом из Российской Федерации. На турнире UFC Fight Night 202 американцу противостоял Ислам Махачев. Победу в этом бою, добытую техническим нокаутом в первом раунде, одержал Махачев.

Ислам Махачев показал ударную тренировку перед боем с Грином: