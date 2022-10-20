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О’Мэлли отреагировал на толчок от Яна во время дуэли взглядов. Видео

О’Мэлли отреагировал на толчок от Яна во время дуэли взглядов. Видео
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Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в UFC, разместил новый пост в своих социальных сетях, где иронично прокомментировал толчок от россиянина Петра Яна в ходе дуэли взглядов перед очным боем на UFC 280. После инцидента обоих тут же увели по разным сторонам.

«Я бы тоже себя толкнул», — написал американский боец, добавив фото инцидента.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.

Напомним, турнир UFC 280 состоится в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок Яна и О’Мэлли будет проведён в главном карде спортивного мероприятия и станет третьим по значимости. В главном бою турнира зрители увидят противостояние россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры.

Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли:

UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE
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