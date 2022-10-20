Логан Пол отреагировал на то, что Ян толкнул О’Мэлли перед очным боем
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Известный американский блогер Логан Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, прокомментировал инцидент, который случился во время дуэли взглядов между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О’Мэлли. Напомним, Ян толкнул соперника, после чего обоих развели по разным сторонам, чтобы избежать эскалации.
«Какой неубедительный толчок», — написал Пол в соцсетях под одним из постов О’Мэлли, где тот высказывался по этому поводу.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.
Ян и О’Мэлли сразятся на UFC 280, который состоится в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени в Абу-Даби (ОАЭ). Их поединок будет проведён в главном карде спортивного мероприятия и станет третьим по значимости.
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