Тайсон Фьюри раскрыл, сколько ещё боёв намерен провести

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) рассказал, почему не стал завершать карьеру и в итоге вернулся в бокс. Кроме того, Тайсон признался, что рассчитывает провести ещё примерно 10 боёв.
«Я никуда не уйду. Я был на пенсии четыре или пять месяцев, и мне не понравилось то, что я перепробовал за это время. Сколько ещё боёв могут ожидать фанаты? Может быть, десять. У меня есть всё, что может предложить мир, и мне это нравится. Единственное, что действительно заставляет меня двигаться вперёд, — это бокс, драки и тренировки.
Но когда я говорил об уходе в апреле, бог свидетель, я действительно имел в виду то, что говорил. Я мог бы положить руку на Библию. У меня не было никаких сомнений. Я бы прошёл любой тест на детекторе лжи, чтобы это доказать. Но, будучи четыре месяца на пенсии, я понял, что это не для меня. Однако в боксе для меня больше нет целей. Я делаю это, потому что это единственное, что я умею. Это то, что заставляет меня двигаться», — приводит слова Фьюри talkSPORT.
Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала:
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