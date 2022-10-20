Тайсон Фьюри раскрыл, сколько ещё боёв намерен провести

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) рассказал, почему не стал завершать карьеру и в итоге вернулся в бокс. Кроме того, Тайсон признался, что рассчитывает провести ещё примерно 10 боёв.



«Я никуда не уйду. Я был на пенсии четыре или пять месяцев, и мне не понравилось то, что я перепробовал за это время. Сколько ещё боёв могут ожидать фанаты? Может быть, десять. У меня есть всё, что может предложить мир, и мне это нравится. Единственное, что действительно заставляет меня двигаться вперёд, — это бокс, драки и тренировки.



Но когда я говорил об уходе в апреле, бог свидетель, я действительно имел в виду то, что говорил. Я мог бы положить руку на Библию. У меня не было никаких сомнений. Я бы прошёл любой тест на детекторе лжи, чтобы это доказать. Но, будучи четыре месяца на пенсии, я понял, что это не для меня. Однако в боксе для меня больше нет целей. Я делаю это, потому что это единственное, что я умею. Это то, что заставляет меня двигаться», — приводит слова Фьюри talkSPORT.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала: