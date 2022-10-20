Ян: могу забрать пояс у Стерлинга, но сейчас у меня цель — Пудель

Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян выразил уверенность, что после поединка с американцем Шоном О’Мэлли он будет сражаться за чемпионский пояс с победителем пары Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу.
«Я прям сейчас могу забрать у него [Алджамейна Стерлинга] пояс. Я понимаю всё. Но сейчас у меня цель — Пудель. А после я буду драться либо со Стерлингом, либо с Диллашоу», — сказал Ян на пресс-конференции UFC.
Ян и О’Мэлли проведут бой на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоится в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени. Их поединок пройдёт в главном карде спортивного мероприятия и станет третьим по значимости. Главный бой турнира проведут россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.
Пётр Ян встретился с Алджамейном Стерлингом:
- 21 октября 2022
-
00:53
-
00:03
- 20 октября 2022
-
23:49
-
22:53
-
22:15
-
22:05
-
21:48
-
21:17
-
21:03
-
20:31
-
19:50
-
19:37
-
19:24
-
19:09
-
19:06
-
18:38
-
18:30
-
18:19
-
18:11
-
17:32
-
17:21
-
16:50
-
16:32
-
16:16
-
15:55Харитонов: Ян должен побеждать О’Мэлли Эксклюзив
-
15:30
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:13
-
14:09
-
14:00
-
13:57
-
13:06