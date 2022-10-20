Ян: могу забрать пояс у Стерлинга, но сейчас у меня цель — Пудель

Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян выразил уверенность, что после поединка с американцем Шоном О’Мэлли он будет сражаться за чемпионский пояс с победителем пары Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу.

«Я прям сейчас могу забрать у него [Алджамейна Стерлинга] пояс. Я понимаю всё. Но сейчас у меня цель — Пудель. А после я буду драться либо со Стерлингом, либо с Диллашоу», — сказал Ян на пресс-конференции UFC.

Ян и О’Мэлли проведут бой на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоится в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени. Их поединок пройдёт в главном карде спортивного мероприятия и станет третьим по значимости. Главный бой турнира проведут россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.

Пётр Ян встретился с Алджамейном Стерлингом: