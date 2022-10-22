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Ислам Махачев — Чарльз Оливейра, UFC 280: прямой эфир боя начнётся примерно в 23:00

Махачев — Оливейра: прямой эфир боя начнётся примерно в 23:00
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Сегодня, 22 октября мск, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном событии поединок проведут россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра. Бойцы сразятся за чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

Текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу проводит «Чемпионат». В России бой Махачева и Оливейры в прямом эфире будет транслировать телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция основного карда соревнований начнётся примерно в 21:00 мск. А сам бой между Исламом и Чарльзом поклонники смешанных единоборств смогут увидеть не ранее 23:00 мск.

Оба бойца уверены в своей победе. Махачев заявлял, что намерен финишировать Оливейру в партере. Чарльз говорил, что собирается нокаутировать Ислама в первом раунде.

Неизвестные факты про Ислама Махачева:

UFC 280: Махачев — Оливейра. Главный бой года за наследие Хабиба! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Главный бой года за наследие Хабиба! LIVE
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