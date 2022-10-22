Махачев — Оливейра: прямой эфир боя начнётся примерно в 23:00

Сегодня, 22 октября мск, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном событии поединок проведут россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра. Бойцы сразятся за чемпионский пояс UFC в лёгком весе.
Текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу проводит «Чемпионат». В России бой Махачева и Оливейры в прямом эфире будет транслировать телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция основного карда соревнований начнётся примерно в 21:00 мск. А сам бой между Исламом и Чарльзом поклонники смешанных единоборств смогут увидеть не ранее 23:00 мск.
Оба бойца уверены в своей победе. Махачев заявлял, что намерен финишировать Оливейру в партере. Чарльз говорил, что собирается нокаутировать Ислама в первом раунде.
Неизвестные факты про Ислама Махачева:
- 22 октября 2022
-
21:25
-
21:14
-
20:57
-
20:52
-
20:36
-
20:30
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:49
-
19:44
-
19:40
-
19:33
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:49
-
18:42
-
18:35
-
18:10
-
18:04
-
17:57
-
16:56
-
16:55
-
15:48
-
15:40
-
15:40
-
14:36
-
14:00
-
13:57
-
12:11
-
11:56
-
11:37
-
11:26
-
11:20