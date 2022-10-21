В UFC анонсировали бой Уиттакера и Косты

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийский боец смешанного стиля Роберт Уиттакер проведёт поединок с бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 284 в Австралии. Об этом информирует пресс-служба американского промоушена. Спортивное шоу состоится 11 февраля.



Напомним, в своём последнем бою, который состоялся в начале сентября в Париже на турнире UFC Fight Night 209, Уиттакер победил единогласным судейским решением итальянского экс-претендента Марвина Веттори. Что касается Косты, то он в последнем поединке сражался с бывшим чемпионом UFC американцем Люком Рокхолдом и победил его единогласным решением судей.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой: