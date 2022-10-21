Чарльз Оливейра и Ислам Махачев уложились в вес перед UFC 280

Бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев уложились в вес перед UFC 280. Первым на весы встал Оливейра, они показали 70,08 кг. У Ислама показатель оказался таким же. Напомним, верхняя планка была закреплена на отметке в 70,3 кг.

В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе. Второй по значимости поединок станет чемпионским в легчайшем весе: за титул побьются американцы Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Перед ними в октагон выйдет россиянин Пётр Ян, которому будет противостоять боец из США Шон О'Мэлли.