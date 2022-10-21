Бой Зубайры Тухугова отменён. Боец не смог сделать вес
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Российский боец UFC Зубайра Тухугов не смог сделать нужный вес, поэтому его бой на турнире UFC 280 отменён. Он должен был подраться с Лукасом Алмейдой из Бразилии. Поединок должен был состояться в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).
В последнем поединке Зубайре также противостоял спортсмен из Бразилии: в конце октябре прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 267 Тухугов сражался с Рикардо Рамосом и победил его единогласным решением судей. Алмейда в последнем бою, прошедшем в июне нынешнего года, встречался с американцем Майклом Тризано и победил его техническим нокаутом в третьем раунде.
Нурмагомедов, Тухугов и Махачев пашут на тренировочном сборе:
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