Бой Зубайры Тухугова отменён. Боец не смог сделать вес

Российский боец UFC Зубайра Тухугов не смог сделать нужный вес, поэтому его бой на турнире UFC 280 отменён. Он должен был подраться с Лукасом Алмейдой из Бразилии. Поединок должен был состояться в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).



В последнем поединке Зубайре также противостоял спортсмен из Бразилии: в конце октябре прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 267 Тухугов сражался с Рикардо Рамосом и победил его единогласным решением судей. Алмейда в последнем бою, прошедшем в июне нынешнего года, встречался с американцем Майклом Тризано и победил его техническим нокаутом в третьем раунде.

Нурмагомедов, Тухугов и Махачев пашут на тренировочном сборе: