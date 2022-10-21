Пётр Ян и Шон О’Мэлли сделали вес перед UFC 280

Американец Шон О’Мэлли и россиянин Пётр Ян уложились в вес перед UFC 280. Первым на весы встал Ян, они показали 61,6 кг. У О’Мэлли показатель оказался на 400 граммов меньше – 61,2 кг.



В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе. На замене оказался австралиец Александр Волкановски. Второй по значимости поединок станет чемпионским в легчайшем весе: за титул побьются американцы Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Перед ними в октагон выйдет россиянин Пётр Ян, которому будет противостоять боец из США Шон О'Мэлли.