Австралиец Александр Волкановски уложился в вес перед UFC 280. Он показал отметку в 70,3 кг, что является пограничным показателем для лёгкого веса.



В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе. А Александр Волкановски был помещён на замену. Австралиец выйдет в октагон, если один из претендентов не сможет принять участия. Второй по значимости поединок станет чемпионским в легчайшем весе: за титул побьются американцы Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Перед ними в октагон выйдет россиянин Пётр Ян, которому будет противостоять боец из США Шон О'Мэлли.