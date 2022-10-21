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Штырков дал прогноз на бой между Петром Яном и Шоном О’Мэлли на UFC 280

Штырков дал прогноз на бой между Петром Яном и Шоном О’Мэлли на UFC 280
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Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о предстоящем поединке между бойцами легчайшего веса (до 61 кг) UFC Петром Яном и Шоном О’Мэлли, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) уже на этих выходных и станет частью турнира UFC 280.

«Думаю, что этот бой важен для самого Петра в первую очередь. Дело даже не в претендентском статусе, хотя это тоже имеет значение. Он выйдет в октагон против хорошего раскрученного бойца, сам Петя большая звезда в UFC. Всё складывается таким образом, что это будет один из самых громких поединков турнира. Верю в победу Пети», — сказал Иван Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

UFC 280 состоится в ночь с 22 на 23 октября мск.

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