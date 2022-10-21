Конор Макгрегор затроллил Хасбика и Петра Яна

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор иронично отреагировал на подписание контракта промоушена с известным дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.

Ирландец опубликовал в своих социальных сетях фото российского бойца UFC Петра Яна, добавив к нему подпись с упоминанием Хасбика. Возможно, Макгрегор намекнул на небольшие габариты Петра и Хасбика.

«Поздравляем Хасбуллу с подписанием контракта с UFC», — подписал фото Макгрегор.

Фото: из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Макгрегор не дрался в октагоне после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Пётр Ян проведёт следующий бой против американца Шона О’Мэлли. Поединок между бойцами пройдёт в субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 280.

В Конора Макгрегора швырнули кепкой на вечеринке.