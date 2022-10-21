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UFC 280: Оливейра vs Махачев — результаты взвешивания

UFC 280: Оливейра vs Махачев — результаты взвешивания
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В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами взвешивания. Отметим, что из-за проблем со сгонкой веса поединок между Зубайрой Тухуговым и Лукасом Алмейдой был отменён.

Главный кард:

Главный бой вечера: Чарльз Оливейра (70,08 кг) vs Ислам Махачев (70,08 кг)

Легчайший вес: Алджамейн Стерлинг (61,23 кг) vs Ти Джей Диллашоу (61,23 кг)

Легчайший вес: Пётр Ян (61,68 кг) vs Шон О'Мэлли (61,46 кг)

Лёгкий вес: Бенеил Дариуш (70,76 кг) vs Матеуш Гамрот (70,76 кг)

Прелимы:

Полусредний вес: Белал Мухаммад (77,11 кг) vs Шон Брэди (77,56 кг)

Средний вес: Махмуд Мурадов (83,91 кг) vs Кайо Борральо (84,36 кг)

Полутяжёлый вес: Волкан Оздемир (93,44 кг) vs Никита Крылов (93,44 кг)

Полусредний вес: Абубакар Нурмагомедов (77,33 кг) vs Гаджи Омаргаджиев (77,56 кг)

Средний вес: Армен Петросян (84,36 кг) vs Эй-Джей Добсон (83,91 кг)

Наилегчайший вес: Мухаммад Мокаев (57,15 кг) vs Малкольм Гордон (57,15 кг)

UFC 280: Махачев — Оливейра. Бразилец сделал вес! Бою века быть!!! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Бразилец сделал вес! Бою века быть!!! LIVE

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280.

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