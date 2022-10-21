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Тренер Оливейры: Чарльз уже сделал вес за 8 часов до взвешивания

Тренер Оливейры: Чарльз уже сделал вес за 8 часов до взвешивания
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Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, заявил, что его подопечный смог сделать вес ещё за восемь часов до начала официальной процедуры взвешивания. Об этом сообщил журналист Гильерме Круз в своих социальных сетях.

«Чарльз Оливейра уложился в лимит лёгкого дивизиона, сделав вес для титульного поединка с Исламом Махачевым на UFC 280. Об этом мне сообщил его главный тренер Диего Лима. Надеюсь, на этот раз обойдётся без драмы», — написал Круз за восемь часов до начала процедуры взвешивания.

В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе.

UFC 280: Махачев — Оливейра. Бразилец сделал вес! Бою века быть!!! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Бразилец сделал вес! Бою века быть!!! LIVE

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280.

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