Тренер Оливейры: Чарльз уже сделал вес за 8 часов до взвешивания

Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, заявил, что его подопечный смог сделать вес ещё за восемь часов до начала официальной процедуры взвешивания. Об этом сообщил журналист Гильерме Круз в своих социальных сетях.

«Чарльз Оливейра уложился в лимит лёгкого дивизиона, сделав вес для титульного поединка с Исламом Махачевым на UFC 280. Об этом мне сообщил его главный тренер Диего Лима. Надеюсь, на этот раз обойдётся без драмы», — написал Круз за восемь часов до начала процедуры взвешивания.

В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280.