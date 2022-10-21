Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мокаев рассказал, считает ли Махачева достойным титула UFC

Мокаев рассказал, считает ли Махачева достойным титула UFC
Комментарии

Известный боец ММА Мухаммад Мокаев (8-0), выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, описал россиянина Ислама Махачева как очень скромного человека, заявив при этом, что тот заслуживает чемпионского пояса. Соответствующий пост Мухаммад разместил у себя в социальных сетях.

«Желаю всего наилучшего Исламу Махачеву, очень скромный человек, он достоин быть чемпионом!» — написал Мокаев.

Напомним, на UFC 280 Махачева проведёт поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Турнир пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). На кону будет чемпионский пояс. Поединок Ислама и Чарльза станет главным событием спортивного шоу.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280:

UFC 280: Махачев — Оливейра. Бразилец сделал вес! Бою века быть!!! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Бразилец сделал вес! Бою века быть!!! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022