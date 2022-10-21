Мокаев рассказал, считает ли Махачева достойным титула UFC
Поделиться
Известный боец ММА Мухаммад Мокаев (8-0), выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, описал россиянина Ислама Махачева как очень скромного человека, заявив при этом, что тот заслуживает чемпионского пояса. Соответствующий пост Мухаммад разместил у себя в социальных сетях.
«Желаю всего наилучшего Исламу Махачеву, очень скромный человек, он достоин быть чемпионом!» — написал Мокаев.
Напомним, на UFC 280 Махачева проведёт поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Турнир пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). На кону будет чемпионский пояс. Поединок Ислама и Чарльза станет главным событием спортивного шоу.
Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280:
Комментарии
- 21 октября 2022
-
10:17
-
10:04
-
09:46
-
09:31
-
09:19
-
08:21
-
08:16
-
08:13
-
08:05
-
08:04
-
00:53
-
00:03
- 20 октября 2022
-
23:49
-
22:53
-
22:15
-
22:05
-
21:48
-
21:17
-
21:03
-
20:31
-
19:50
-
19:37
-
19:24
-
19:09
-
19:06
-
18:38
-
18:30
-
18:19
-
18:11
-
17:32
-
17:21
-
16:50
-
16:32
-
16:16
-
15:55Харитонов: Ян должен побеждать О’Мэлли Эксклюзив
Партнерский контент