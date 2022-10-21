Мокаев рассказал, считает ли Махачева достойным титула UFC

Известный боец ММА Мухаммад Мокаев (8-0), выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, описал россиянина Ислама Махачева как очень скромного человека, заявив при этом, что тот заслуживает чемпионского пояса. Соответствующий пост Мухаммад разместил у себя в социальных сетях.



«Желаю всего наилучшего Исламу Махачеву, очень скромный человек, он достоин быть чемпионом!» — написал Мокаев.



Напомним, на UFC 280 Махачева проведёт поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Турнир пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). На кону будет чемпионский пояс. Поединок Ислама и Чарльза станет главным событием спортивного шоу.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280: