Тим Цзю: я собираюсь нокаутировать Чарло до 12-го раунда

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона дивизиона с американцем Джермеллом Чарло, который состоится 28 января в Лас-Вегасе (США).
«Я не хочу, чтобы этот бой зашёл слишком далеко. Собираюсь нокаутировать Чарло до 12-го раунда. Это не обычный бой, такая возможность выпадает раз в жизни. Вы можете выигрывать титулы чемпиона мира в отдельных дивизионах, но, чтобы быть абсолютным чемпионом сразу по четырём версиям — такое происходит нечасто. В истории бокса это случалось всего семь раз», — цитирует Цзю BoxingScene.
Напомним, в последнем бою Цзю встречался с представителем США Терреллом Гуше. Их поединок состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Противостояние продлилось 12 раундов, по итогам Тимофей победил единогласным решением судей. Таким образом, 27-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 21 победу в 21 поединке (15 — нокаутом).
Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку.
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