«Он не просто выигрывал пояса, он защитил их 20 раз». Тим Цзю — о наследии своего отца

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю высказался о наследии своего отца, бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.



«В ту эпоху не было четырёх поясов, он стал абсолютным чемпионом по трём версиям. Отец не просто выигрывал пояса, он защитил их 20 раз. Одно дело просто побеждать, другое — творить историю. Мы здесь как раз для этого, чтобы оставить о себе память в истории мирового спорта, а не только бокса», — приводит слова Тима Цзю BoxingScene.



Напомним, Тим Цзю проведёт следующий поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона с американцем Джермеллом Чарло, который состоится 28 января в Лас-Вегасе (США). В последнем бою Цзю встречался с представителем США Терреллом Гуше и одержал победу единогласным решением судей.

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